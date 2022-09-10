尹恩惠透露一直都没有受邀《Running Man》，姜镐童抱不平：「刘在锡是不是一直消费你！」

「黑吃黑、多伦多、石榴石……KJK」XDD

尹恩惠近日来到姜镐童的脱口秀《姜来了》，除了‎重现《X-Man》申告式外，也玩了当时经典的「当然了」游戏。



姜镐童一开始就炮火猛烈专攻尹恩惠与金钟国的绯闻：「除了《Running Man》其他综艺都出演了吧？」不过问到：「那个节目绝对不去，其他节目都能？」尹恩惠却没回答「当然了」被记上一败。「最喜欢的是黑吃黑、多伦多、石榴石……KJK（金钟国）？」也答不出来宣告失败。



尹恩惠解释起和《Running Man》相关问题，表示：「我觉得我不出现会更有趣。」自己实际上也从来都没收过《Running Man》邀请。姜镐童听了便替尹恩惠抱不平：「在锡在节目上一直说、一直消费，是不是太利用你了？刘在锡，是不是太过分利用了！」



尹恩惠顺著姜镐童的话向刘在锡喊话：「看来是被利用没错了，就这样被利用，《玩什么好呢？》也装作不知道……就像镐童哥所说的是在利用我吗？」姜镐童越听越不对劲，赶忙向刘在锡道歉。



看姜镐童不太自在，尹恩惠又补枪：「说《Running Man》怎么样？」结果仍是姜镐童被K.O.……

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