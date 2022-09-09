尹恩惠上姜鎬童節目重現《X-Man》申告式！還頻頻聊到劉在錫且Diss姜鎬童：「你比較喜歡李真」

姜鎬童完全被K.O. 網友都想敲碗兩人合作一檔節目啦！

尹恩惠日前受邀姜鎬童主持的脫口秀《姜來了》，開場就重現經典節目《X-Man》舞蹈申告式，也聊起當時的事。

《X-Man》是2000年代相當經典的韓國綜藝節目，由劉在錫、姜鎬童主持，尹恩惠、金鍾國、神話申彗星與Andy……等人都是節目常客，節目上有個經典環節就是「申告式」，上節目的藝人登場後要現場表演舞蹈。



當尹恩惠再度碰上姜鎬童，不免俗就要來場舞蹈申告式。尹恩惠一開始害羞的忍不住逃跑，但還是鼓起勇氣配合音樂跳了幾支性感舞曲，甚至脫下身上外套，或貼近姜虎東跳舞。



兩人坐下來談話，姜鎬童懷念的說：「想到以前的時光。」尹恩惠卻嘆了口氣：「我覺得很糟糕……」並說自己過了10年信教生活，早就忘記了wave之類的，有點被現實打擊。姜鎬童問她不是還脫了外套嗎，她回答下節目之後要去懺悔XD。



姜鎬童稱尹恩惠是「原祖藝能豆」（藝能豆：擅長綜藝的愛豆）也是自己最喜歡的綜藝節目女演員，他試著讓尹恩惠想過往：「當時我說，千萬不要放棄綜藝！」尹恩惠卻尷尬的開口：「當時那句話不是鎬童哥說的，是在錫哥……」再三強調記得是劉在錫親口說的，不過又覺得打擊到姜鎬童很抱歉。



「工作人員問妳覺得姜鎬童前輩怎麼樣，他們說妳就算一開始話題都是以姜鎬童開頭，但都是以劉在錫結束。」姜鎬童求證尹恩惠，尹恩惠卻無法反駁的低頭笑出來，姜鎬童也苦笑(?)不止。

提到《X-Man》最棒的藝能感女明星不是尹恩惠就是李真，尹恩惠直言：「沒錯！你那時候更喜歡李真！我突然想起來了！也突然有點傷心……」姜鎬童想辯駁因為李真是鎬童隊的隊長才……卻又被尹恩惠打斷：「所以很喜歡她吧！」



尹恩惠淘淘不絕的Diss姜鎬童，姜鎬童完全被K.O啊！觀眾看得也相當開心，YouTube節目片段下網友留言：「希望（尹恩惠）多多出演綜藝節目」「太有趣了笑很多次」「搞笑、可愛、漂亮、性感應有盡有，（尹恩惠）感覺比以前更游刃有餘、更自然更有魅力。」「尹恩惠和姜鎬童的默契太棒了。」「恩惠確實很擅長綜藝啊！」「姜鎬童跟尹恩惠應該要合作一個節目……會很有意思……」

▼快來看這段節目片段吧！（可開英文CC字幕→自動翻譯→中文）



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