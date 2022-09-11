潤娥突然想不到《愛的迫降》角色名並「暴風哭泣」！炫彬深受打擊：「幫我把麥克風拆了吧」XD

潤娥現在滿腦子都是另外一位北韓軍官「鐵零」啊～（笑）

本週三（7日）在韓上映的《機密同盟2：International》（臺灣於8日上映），是2017年《機密同盟》的續集。由原班人馬炫彬（玄彬）、柳海真、潤娥等主演，並加入新血丹尼爾‧海尼、陳善奎等人。此次為「三方同盟」──北韓、南韓、美國，合作追捕國際犯罪組織。作為中秋強檔，劇組與導演勤跑宣傳，上映第3天便傳來觀影人次破百萬的好消息，官方也公開認證照。



劇組於1日作客《演藝家中介》，為了瞭解演員們的「化學反應」，主持人進行問答環節。第一題向潤娥提問：「《愛的迫降》裡玄彬飾演的軍官角色名字為？」剛聽完題目，玄彬就滿懷期待地看向潤娥…





萬萬沒想到，潤娥竟把自己的臉遮起來，並大喊：「我是真的很喜歡的！」、「我怎麼只想的起鐵零（《機密同盟2》裡玄彬的角色名）啊！」因為想不起名字而陷入自責當中XD玄彬宛如晴天霹靂，背叛感MAX。他開玩笑地表示：「幫我把麥克風拆了吧。」





潤娥不斷解釋，自己是真的很喜歡《愛的迫降》。玄彬在旁邊發射「電波」，感受到「炙熱視線」的潤娥，連忙跟玄彬表示：「歐吧，不要這樣看我。」嘴巴說著「沒關係、沒關係」的玄彬，看起來卻是「超有關係」！XD







最後，在主持人的提示下，潤娥終於答出「李正赫」，玄彬這也才找回笑容。

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞