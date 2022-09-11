還有什麼是這個男人不會的！朴寶劍彈鋼琴帥爆了，竟然還是現場編曲

還有什麼是這個男人不會的！朴寶劍彈鋼琴帥爆了，竟然還是現場編曲

明星   2022年9月11日   星期日10:00   Tracy  

（封面圖源：twitter@@BOGUMMY）

人帥心善還才華滿滿，這就是朴寶劍啊！

前不久，朴寶劍參加了知名畫家李培（音譯）的畫展。 當天他以一身ALL BLACK造型亮相，襯得身材高挑修長，垂在腦門前的幾縷瀏海也顯凸顯了他不羈的氣質，整個人帥度爆表。

朴寶劍不僅參加了畫展，還即興演奏了一段鋼琴曲。 他和JAZZ鋼琴家高熙安坐在鋼琴前，高熙安問朴寶劍要不要嘗試演奏《筷子進行曲》，還建議他自己試試看編曲。 朴寶劍欣然接受，和鋼琴家換了位置之後，先是試探性地彈了幾個音符，接著慢慢步入正軌，伴隨著鋼琴家的伴奏演奏起來，彈到盡興時，頭還搖擺起來，完全沉浸在了音樂中，非常地享受。 老粉們其實知道朴寶劍會彈鋼琴，且多次在公開場合演奏過，入伍期間還擔任海軍文化宣傳兵，主要在樂隊中負責鋼琴部份，還被海軍部公開過相關影片，他帥氣彈鋼琴的模樣引爆關注，引得網民留言大讚。 只是完全沒想到，他的即興編曲水平也這麼高。

今天又是被朴寶劍帥到的一天！

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