润娥突然想不到《爱的迫降》角色名并「暴风哭泣」！炫彬深受打击：「帮我把麦克风拆了吧」XD

润娥现在满脑子都是另外一位北韩军官「铁零」啊～（笑）

本周三（7日）在韩上映的《机密同盟2：International》（台湾於8日上映），是2017年《机密同盟》的续集。由原班人马炫彬（玄彬）、柳海真、润娥等主演，并加入新血丹尼尔・海尼、陈善奎等人。此次为「三方同盟」――北韩、南韩、美国，合作追捕国际犯罪组织。作为中秋强档，剧组与导演勤跑宣传，上映第3天便传来观影人次破百万的好消息，官方也公开认证照。



剧组於1日作客《演艺家中介》，为了了解演员们的「化学反应」，主持人进行问答环节。第一题向润娥提问：「《爱的迫降》里玄彬饰演的军官角色名字为？」刚听完题目，玄彬就满怀期待地看向润娥…





万万没想到，润娥竟把自己的脸遮起来，并大喊：「我是真的很喜欢的！」、「我怎么只想的起铁零（《机密同盟2》里玄彬的角色名）啊！」因为想不起名字而陷入自责当中XD玄彬宛如晴天霹雳，背叛感MAX。他开玩笑地表示：「帮我把麦克风拆了吧。」





润娥不断解释，自己是真的很喜欢《爱的迫降》。玄彬在旁边发射「电波」，感受到「炙热视线」的润娥，连忙跟玄彬表示：「欧吧，不要这样看我。」嘴巴说著「没关系、没关系」的玄彬，看起来却是「超有关系」！XD







最后，在主持人的提示下，润娥终於答出「李正赫」，玄彬这也才找回笑容。

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