這是什麼美好組合！許光漢與鄭雨盛雙男神合影♥ 還傳出與Super Junior拍攝節目

有網友說：「羨慕見到鄭雨盛的許光漢，也羨慕見到許光漢的鄭雨盛」嗚嗚這組合太夢幻了啦～！

以台劇《想見你》於亞洲一砲而紅的許光漢，近日在韓國首爾舉行生涯首場粉絲見面會，也受邀韓國媒體及廣播電台專訪。



而昨（6）日晚間，許光漢突然出現在了鄭雨盛的IG上！鄭雨盛身為韓國忠武路男神，而許光漢為台劇男神，雙男神的合影讓彼此韓國與台灣的粉絲都相當激動。照片中兩人笑著比Ya，鄭雨盛文中簡短寫「With許光漢」，許光漢在下方留言喊「哥」。



貼文目前為止吸引了5.7萬人點愛心，有粉絲見此畫面留言：「羨慕見到鄭雨盛的許光漢，也羨慕見到許光漢的鄭雨盛，真的是我的最愛的組合ㅠ」也有粉絲稱讚這對是「臉讚組合」。

至於許光漢為何會和鄭雨盛見面，推特上有網友推測許光漢看了鄭雨盛主演且有映後活動場次的《獵首密令》，活動過後便加入《獵首密令》劇組聚餐，因為該網友發現許光漢不止追蹤了鄭雨盛，也追蹤了特別演出《獵首密令》的鄭滿植。



另外，許光漢整趟韓國之旅除了專訪、上廣播節目《朴河宣的Cine Town》，還有一家餐廳曝光他和Super Juinor東海、銀赫來訪拍攝YouTube節目的消息。許光漢與Super Junior的合作也讓粉絲期待不已，尤其許光漢還在韓媒專訪說自己姐姐是Super Junior粉絲、家中週邊商品相當多。



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