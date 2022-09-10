睽違4年回歸小螢幕！都敬秀（EXO D.O.）退伍後在《真劍勝負》飾演檢察官，爆炸頭＋運動服登首版海報

這眼神不得了～感覺是喜劇XD



去年（2021年）退伍的都敬秀（EXO D.O.），陸續投入電影《不能說的秘密》、《The Moon》拍攝，默默地努力工作著。而下月（10月）5日，終於可以看到他出現在小螢幕上了！



都敬秀選擇KBS 2TV《真劍勝負》作為退伍後首部電視劇，這也是他繼《百日的郎君》後睽違4年回歸小螢幕。劇情描述總是給人吊兒郎噹感覺的檢察官陳正（都敬秀 飾），實際上他將與富人及權力所形成的惡勢力展開對決，剷除活在特權中並從中牟利者的故事。比起正法更走偏法、比起嚴肅更耍小聰明、比起誠實更給人滑頭的感覺，正義檢察官陳正將打擊社會的不正腐敗之風。

官方公開首版海報，都敬秀身穿運動服，並以爆炸頭的造型亮相。海報上寫著：「至今為止沒有這樣的檢察官，他是檢察官？還是搗蛋鬼？」劇組表示：「首版海報粉碎至今為止我們見過的檢察官角色。請期待都敬秀重生為一次都沒見過、與眾不同的搗蛋鬼檢察官陳正。」

海報的風格頗有日本熱血動漫的感覺，在一群穿著正裝的男人裡，穿著藍色運動服並露出不尋常笑容的都敬秀，顯得格外特別。網友們紛紛留言：「感覺就是喜劇！」、「都敬秀的作品必追啊」、「好期待首播的到來」等。

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