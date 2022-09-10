睽违4年回归小萤幕！都敬秀（EXO D.O.）退伍后在《真剑胜负》饰演检察官，爆炸头＋运动服登首版海报

这眼神不得了～感觉是喜剧XD



去年（2021年）退伍的都敬秀（EXO D.O.），陆续投入电影《不能说的秘密》、《The Moon》拍摄，默默地努力工作著。而下月（10月）5日，终於可以看到他出现在小萤幕上了！



都敬秀选择KBS 2TV《真剑胜负》作为退伍后首部电视剧，这也是他继《百日的郎君》后睽违4年回归小萤幕。剧情描述总是给人吊儿郎当感觉的检察官陈正（都敬秀 饰），实际上他将与富人及权力所形成的恶势力展开对决，铲除活在特权中并从中牟利者的故事。比起正法更走偏法、比起严肃更耍小聪明、比起诚实更给人滑头的感觉，正义检察官陈正将打击社会的不正腐败之风。

官方公开首版海报，都敬秀身穿运动服，并以爆炸头的造型亮相。海报上写著：「至今为止没有这样的检察官，他是检察官？还是捣蛋鬼？」剧组表示：「首版海报粉碎至今为止我们见过的检察官角色。请期待都敬秀重生为一次都没见过、与众不同的捣蛋鬼检察官陈正。」

海报的风格颇有日本热血动漫的感觉，在一群穿著正装的男人里，穿著蓝色运动服并露出不寻常笑容的都敬秀，显得格外特别。网友们纷纷留言：「感觉就是喜剧！」、「都敬秀的作品必追啊」、「好期待首播的到来」等。

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