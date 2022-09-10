雖然要入伍了，但還是有作品可以看！姜泰伍與申惠善搭擋驚悚電影《Target》已經完成拍攝

今年以話題作《非常律師禹英禑》創事業巔峰的姜泰伍，日前在粉絲見面會上，親自向粉絲們傳達自己將於本月20日入伍的消息。

1994年出生的姜泰伍曾出演過《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》、《Run On》、《某一天滅亡來到我家門前》等劇，好不容易終於以《非常律師禹英禑》的「國民失落男」李濬浩迎來事業巔峰，卻馬上面臨入伍事宜，讓不少粉絲直呼可惜。



而...他其實還有拍攝好的作品，是與申惠善、金成均和琴世祿一起拍攝的驚悚電影《Target》，電影已經在去年10月完成所有拍攝，並進入了後製，有望在今年上映。



《Target》講述一位平凡的獨居職場女性秀賢，透過二手交易網站購買洗衣機後，捲入了可疑事件。有著暖暖的外貌、明朗正直的青年形象的他，將飾演追捕犯人的「羅刑警」，預示著新的形象變身。



不僅如此，《非常律師禹英禑》結束以後，姜泰伍在美容、時尚、金融、通信、食品、飲料等領域，都成爲廣告業界邀請的第一位，收到數不清的邀約。此前，他也拍攝了 Subway 廣告，粉絲們之後可以通過各種廣告和國內外畫報等，看到他的各種面貌。

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