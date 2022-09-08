崔始源&李多熙新劇10月開播！《凍死的愛》化身狗血戀綜PD和孤僻男嘉賓，為生存孤注一擲！

ENA最新水木劇《凍死的愛》確定由崔始源和李多熙擔任主演，一個是對什麼事都興趣缺缺的整形外科醫生，一個是充滿渴望但事業一團糟的電視台PD，設定十分有趣啊！

《凍死的愛》是一部現實生存羅曼史，講述一對相識20年的好朋友分別成為狗血戀愛真人秀的PD和出演者之後，收穫了意外的感情的故事。

李多熙飾演女主角「具夏天」，今年是她作為綜藝節目PD工作的第10年。 雖然對愛情和工作充滿渴望，但凡是她碰過的節目無一例外全都以失敗告終，就連人生也仿彿走進死胡同。 就在這時，具夏天被安排指導一檔狗血戀愛真人秀《愛情王國》，而出演者之一就是她相識20年的好朋友「在勳」。



崔始源飾演男主角「朴在勳」，是嚶整形外科醫生，對愛情和工作都失去興趣，相當於半個無業遊民。 在勳和夏天住在樓上樓下，是一起長大的好朋友，為了幫夏天的新節目而決定出演《愛情王國》，就此遇到了前所未有的抉擇難題。（糟糕，好像很可能又是一個鬍子拉碴的形象XD）



此外還有曹秀香飾演綜藝部製作人「姜彩莉」，利用惡魔編輯和刺激性設定讓《愛情王國》收視率不斷突破新高，但她本人卻對愛情毫無經驗。 為了獲得認可、證明自己的價值一直在努力奔跑，是一個外柔內剛的人物。



《凍死的愛》由《很便宜，千里馬超市》《向大地頭球》編劇金率智和《獨酒男女》《一起吃飯吧2，3》導演崔奎植聯手打造，預計10月初開播。

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