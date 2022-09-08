潤娥談與李俊昊合作新劇《King the Land》！「不是2PM和少女時代，而是以演員相遇，感覺非常有意義」

新劇《King the Land》是一部愛情喜劇，無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人男主角「具元」，與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的女主「千沙朗」相遇之後，一起製造可以真正開懷歡笑的日子。「King the Land」是指劇中所有酒店經營者的夢想、VVIP貴賓室。

而潤娥目前正在《King the Land》的角色做增重準備，談到與李俊昊的合作，她表示：「感觸頗深去年擔任《歌謠大祭典》MC的時候也感受到了，從歌手活動開始到演員活動獨立爲止，所經歷的時間都差不多，也有很多共鳴。應該說一個人走得很好，但再次見面更加欣慰和開心嗎？ 有這樣的部分。」



潤娥還補充說道：「因爲是深受觀眾喜愛的演員，所以能夠這樣一起出演作品，感覺很新鮮，也很期待。不是作爲2PM和少女時代，而是作爲李俊昊和林潤娥相遇，感覺會是非常有意義和心情好的作品，請多多期待。」



潤娥今年的作品就有《黑話律師》和電影《機密同盟2》，作為演員她也開始慢慢享受這過程，她說：「在過程中，我覺得自己有成長的地方，也有變好的地方。這樣結果出來後，聽到觀看的人的後記時最有趣，成就感也最多。結果好固然好，但是過程中會思考成長的一部分是什麼。」



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