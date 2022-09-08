金贤珠、朴喜洵、金武烈与郑秀彬《Trolley》同台飙戏！预告「事故」发生，平静的生活产生裂痕

四位刚好近年都演出了N台热门戏剧呢！贤珠欧腻的独白太耐人寻味了！

SBS新剧《Trolley》昨（7）日确定了四位主演阵容，除了《地狱公使》金贤珠搭档《以吾之名》朴喜洵主演之外，还有曾在《少年法庭》对戏的金武烈与郑秀彬。同时间，释出了一支特别预告片。



《Trolley》是一部悬疑爱情剧，剧情叙述一名隐藏过去而生活的国会议员夫人，她的秘密被公诸於世后的展开故事。爱人的秘密，还是所有人都梦想的世界？将细腻的描写在这没有正确答案的选择题面前，人们历经混乱和矛盾过后的剧变。

金贤珠饰演书籍修复师，兼国会议员「南中道」的妻子「金惠珠」。虽然比任何人都深爱丈夫，但她并没有对外扮演政治人物南中道的妻子，而选择过著平凡的生活。然而由於意想不到的事件发生，她长时间隐藏的秘密浮出水面，所有事情都遭受动摇。



朴喜洵饰演即将参加第三次选举的两届国会议员，亦为金惠珠的丈夫南中道。他抱持著创造更好的世界之信念进军国会，致力於为硕族群发声。只因比谁都还深爱妻子，按照婚前约定让她的生活远离自己的政治活动。



金武烈饰演南中道的首席辅佐官「张宇宰」，办事能力迅速且拥有准确判断力，和南中道彼此信任，南中道也缺少不了他这位政治伙伴。



郑秀彬饰演「金秀彬」，因为父母离婚而在儿童之家生活，把自己的生存与安危视为第一位，和完全不同世界的金惠珠、南中道夫妇纠缠在一起掀起波澜。



特别预告中暗示著金惠珠、南中道夫妇一帆风顺的生活将因一个「意外」出现裂痕，以金惠珠的独白开启悬疑序幕：「谁都不敢想像会发生，虽然不曾有人想过，但并定会发生的事，我们称之为『事故』。」

画面一面穿插著夫妇平静牵著手前行，一面穿插著各种激动的场景，包括南中道被砸鸡蛋甚至被揪著领子，还有金惠珠面对媒体追问、因事情而烦心不已……最后是金惠珠在事故现场的河边不堪打击而瘫软。张宇宰与金秀彬也现身，一个在雨中开车，一个从百叶窗缝隙望向窗外，增添了悬疑氛围。



▼预告片



网友目前对《Trolley》几乎抱有正面期待，尤其是在此支预告片释出后。有网友认为「God贤珠」金贤珠与朴喜洵的组合没有不看的理由，而且预告片金贤珠的独白极具吸引力。

《Trolley》预计接档《Cheer Up》於12月首播。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻