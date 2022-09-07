[分集劇情]《依法相愛吧》前女友硬要向他租房！李昇基退出法律界、還愛著她卻心痛分手原因為何（EP1）

[有雷]剛首播的浪漫法庭喜劇《依法相愛吧》李昇基與李世榮一登場就令人好奇他們的過往恩怨，充滿正義感的公費律師李世榮，為了追求夢想成立一家Law Café而遞出辭呈，想租下自己看中的店面，房東竟是前男友李昇基！阻止不了她開店的熱情，李昇基只好勉強簽約但訂超多條件「你要繞路走別遇見我！」

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《依法相愛吧》一開播就有著7.1％的收視好成績。一位行事作風特立獨行的公費律師金宥利（李世榮飾），突然遞上辭呈說想要開一家Law Cafe，以一杯咖啡的低廉價格提供法律諮詢。她找到一個滿意的店面，也是自己熟悉的小區，但房東竟是因不明原因分手的前男友金正浩（李昇基飾）！



原來金宥利與金正浩早在高中時期就與新婚夫妻世妍與鎮基是好友，四人關係曾經非常好，一路上了大學，但金正浩卻突然向交往中的宥利提出分手，之後幾乎也銷聲匿跡。宥利想租下這間店面卻遭到正浩拒絕，雖然正浩說是擔心她把創業想得太容易，不忍心看她失敗，不過似乎也有著其他隱藏的原因。



宥利因父親在上班時遭受意外而參與法庭打官司過程，了解到有很多事情在法庭之外，有著不同的解決契機，也讓她想以自己的法律知識幫助更多人。她離職前最後一案，為已殉職的工人討回公道，即使知道贏面很小，卻依然不想放棄這個有可能改變的小小機會，甚至這樣的說法也打動了證人出庭作證，因為工人們認為在危險的環境下工作是自己的選擇，但宥利想告訴他們，工作上遭遇危險，不應該視為理所當然。



宥利要求正浩旁聽她的這場辯護，希望正浩能支持她正在做的事情，曾經身為檢察官的正浩自然心中也有所感觸，最後的底線就是願意承租店面給宥利但訂有很多限制條件，譬如不可出現在他常走的路線，不可用於30人以上的集會，見面前一定要先傳訊息約好之類的，宥利雖然發火，但總歸還是達到了目的順利承租。而在本集最終，正浩也透露自己為何為難宥利？「因為我喜歡她」預告了日後兩人的戀情即將重啟！



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