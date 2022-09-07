《小女子》首播便創造話題度！預計中秋假期前殺青，金高銀Vlog曝劇組親赴新加坡取景令人好奇後續劇情

究竟花英（秋瓷炫 特別出演）在新加坡經歷過什麼？仁珠（金高銀 飾）又會發現什麼不為人知的秘密？

於上週六（3日）迎來首播的新劇《小女子》，由《黑道律師文森佐》金熙元導演執導、《分手的決心》丁瑞慶編劇執筆，以家境清寒的三姐妹作為展開，描述她們面對「金錢」這個人生議題時，各自如何以不同的方式對抗權勢滔天、韓國最富有的財閥家庭。

獨特的故事劇情和拍攝手法，讓《小女子》首播便引爆話題性，第1集和第2集收視率分別為6.3%和7.7%，後勢看漲。據了解，該部作品共12集，全劇預計於中秋假期前殺青，之後將集中火力在作品完成度上。

今年（2022年）也是女主角金高銀迎來出道10週年，她在拍攝《小女子》時錄製人生中第一支Vlog，內容包含各種拍攝、食堂吃飯、搭乘飛機等，鏡頭外的金高銀看起來溫柔又可愛。

而看完前兩集《小女子》的觀眾們，對於「新加坡」應該格外「敏感」吧？那可以說是一切的開端：仁珠在公司的「好同事」花英離奇死亡，怎麼看都是自殺的她，在仁珠抽絲剝繭、慢慢釐清狀況後，發現事情沒有想像中的單純。花英似乎有個「副角色」，而這個副角色在新加坡生活。

通過金高銀的Vlog可以得知，劇組親赴當地取景，還拍攝了三個星期。究竟花英在新加坡經歷過什麼？仁珠又會發現什麼不為人知的秘密？這些都在刺激觀眾們的好奇心。

最後，來看看主角金高銀、南志鉉、朴持厚和魏嘏雋向觀眾們問候的影片吧！喜歡懸疑題材的觀眾們，可以開始追看《小女子》了～

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