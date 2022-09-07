哈哈哈哈哈，男爱豆的这条裤子太搞笑了，性感与奇葩并存！粉丝：我很擅长缝缝补补哦XD

哈哈哈哈哈，男爱豆的这条裤子太搞笑了，性感与奇葩并存！粉丝：我很擅长缝缝补补哦XD

明星   2022年9月7日   星期三09:31   Tracy  

（封面图源：IG@iwonhoyou）

是爱豆圈的时尚发展太快？ 还是小编的审美水平太差？

从男团MONSTA X退出的元虎最近刚刚举办了个人演唱会，劲歌热舞嗨翻全场。 不过吧，这舞台服装却让人看不懂，尤其是这条洞洞裤，猛一看像是短裤，实则还有两条裤腿，只是在大腿部份做了挖空设计，刚刚好露出元虎健硕的大腿肌肉。 相关照片飞速在韩网上传播，引来大批网友的围观和讨论，不少人表示：「只有元虎的肌肉才Hold得住这条裤子」、「我老了，已经看不懂年轻爱豆的时尚了」、「哈哈哈哈哈，我以为是脱了裤子」、「造型师是元虎的黑粉吧」、「 眼睛不知道该看哪里」等。

单飞后的元虎越来越爱增肌了，频频在IG晒出肌肉照，当初在MONSTA X时他就是肌肉担当，现在的他晒起肌肉来尺度也是越来越大，疯狂为粉丝们送福利！之前公开过的一组只穿著短裤的肌肉照在国内外引爆热议，不管是背肌、 胸肌还是腹肌都非常结实，麒麟臂和健硕身材让粉丝大喷鼻血，男性荷尔蒙炸裂！


小编想起来前几日举办的第49届韩国放送大赏上，女团（G）I-DLE获得了最优秀奖，成员雨琦当天所穿的裤子和元虎的造型有异曲同工之妙，对内镂空，好似一个心形，说性感少了点感觉，说奇葩又少了点味道......全靠雨琦的美貌Hold住！

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