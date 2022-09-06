《青春MT》以為是治癒旅行，結果彈射飛椅、恐怖體驗樣樣來！朴寶劍還指著金裕貞大喊：「她摸了頭髮」

綜藝《青春MT》是金成允導演和自己曾執導過的作品主人公們再次相遇。

出演者有《雲畫的月光》朴寶劍、金裕貞、鄭振永、蔡秀彬、郭東延和《梨泰院Class》朴敘俊、安普賢、權娜拉、劉慶秀、李周映和《魔幻之音》池昌旭、崔成恩、黃寅燁、池慧元、金寶允。



公開的第二版預告中，原本以為是演員們的治癒旅行，但...實際上並不是 XD 竟然連彈射飛椅都出現，朴寶劍還莫名被潑了水，讓他激動地指著金裕貞大喊：「她摸了頭髮！」還有恐怖體驗，讓演員們嚇到大喊：「不要！不要！」、「就是因為這樣，所以我說我不上綜藝了嘛～」



此外，為了電視劇的粉絲們，他們也營運「青春餐車」，朴敘俊：「沒事～慢慢來！普賢啊～累的話我們換一下！」果然經營過《尹食堂》和《尹Stay》就是不一樣（笑）！池昌旭立志成為「炸雞王」，而朴寶劍也一直詢問客人們味道行不行，好羨慕可以到現場的人啊！



金成允導演也提到：「剛開始演員們之間也很尷尬，從玩遊戲開始慢慢變親近了，拍攝期間和工作人員也越來越親近。拍攝結束後聚餐，有些演員說時間過得太快了，還想再做一次，感到很遺憾。」讓人更加期待化學反應呢！





《青春MT》將在9月9日同時公開第1、2集，共有8集。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞