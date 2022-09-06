《青春MT》以为是治愈旅行，结果弹射飞椅、恐怖体验样样来！朴宝剑还指著金裕贞大喊：「她摸了头发」

综艺《青春MT》是金成允导演和自己曾执导过的作品主人公们再次相遇。

出演者有《云画的月光》朴宝剑、金裕贞、郑振永、蔡秀彬、郭东延和《梨泰院Class》朴叙俊、安普贤、权娜拉、刘庆秀、李周映和《魔幻之音》池昌旭、崔成恩、黄寅烨、池慧元、金宝允。



公开的第二版预告中，原本以为是演员们的治愈旅行，但...实际上并不是 XD 竟然连弹射飞椅都出现，朴宝剑还莫名被泼了水，让他激动地指著金裕贞大喊：「她摸了头发！」还有恐怖体验，让演员们吓到大喊：「不要！不要！」、「就是因为这样，所以我说我不上综艺了嘛～」



此外，为了电视剧的粉丝们，他们也营运「青春餐车」，朴叙俊：「没事～慢慢来！普贤啊～累的话我们换一下！」果然经营过《尹食堂》和《尹Stay》就是不一样（笑）！池昌旭立志成为「炸鸡王」，而朴宝剑也一直询问客人们味道行不行，好羡慕可以到现场的人啊！



金成允导演也提到：「刚开始演员们之间也很尴尬，从玩游戏开始慢慢变亲近了，拍摄期间和工作人员也越来越亲近。拍摄结束后聚餐，有些演员说时间过得太快了，还想再做一次，感到很遗憾。」让人更加期待化学反应呢！





《青春MT》将在9月9日同时公开第1、2集，共有8集。

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