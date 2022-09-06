少女時代秀英家初次公開！健身夥伴居然是韓孝周&陳瑞妍，與池昌旭互動反被撩：「少時裡我只知道妳」

啊～～～ 池昌旭撩人的語氣真的太酥了啦！！！

MBC 熱門綜藝節目《全知干預視角》最新一期嘉賓為少女時代的秀英，她與經紀人一同上節目公開私下日常生活，當中還出現了多位人氣演員，令觀眾們大飽眼福。

▼這也是秀英首次公開她的家，大長腿跟可愛狗狗們超吸睛，還展現了她「數到十秒再起來」的日常習慣，即使再不情願也會努力自我管理的模樣，讓人忍不住大笑：



▼此外，跟她一起運動的夥伴，居然是兩位大演員韓孝周和陳瑞妍，這次韓孝周為了新電影努力健身，在兩人面前秀英真的太柔弱啦！XD





▼最後，則是為了宣傳新劇《說出你的願望》出席活動，與池昌旭互動超自然，私下兩人很愛互開玩笑，也因為都是濃眉大眼被說像親兄妹一般。



在簽名時，秀英表示少女時代中只有自己的簽名可拿，成東鎰，池昌旭說：「沒關係，（少女時代裡）我也只知道妳。」（可快轉到01:10看池昌旭說的那句話）



之後，秀英還把專輯送給同劇的大前輩成東鎰，還為少女時代應援，又多了一個女兒的概念～！互動好溫馨啊…。



更多有趣的內容可以回看這一期（2022年9月3日播出）節目喔！

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