郭東延&高聖熙主演人氣搞笑漫改職場劇《高斯電子公司》公開團體海報預告：真的很好奇這間公司啊！XD

【無厘頭預告公開】在《文森佐》、《黑話律師》裡形象叛逆的郭東延整個造型大換，變得好憨直乖巧（但依舊有點輕挑）啊～。

由郭東延、高聖熙、裴賢聖、姜旻兒…等人氣新生代們主演的漫改劇《高斯電子公司》公開了團體海報，各種逗趣細節藏在其中，令人相當好奇。



網漫《高斯電子公司》是在全球累計點擊率達到26億次的已完結人氣作品，講述在高斯電子企業裡工作的上班族們，各種日常喜怒哀樂引發職場人極大共鳴的故事。



▼最新概念預告：



▼一邊唸著公司名「高斯電子」一邊舞動，到底是如何忍笑的啦～。XDD



郭東延飾演營銷三部的職員「李相植」，核爆彈般的存在，直言不諱、堅守個人信念的麻煩製造機；高聖熙飾演行銷三部的代理「車娜萊」，做事有效率又很會看人眼色，剛開始和李相植互看不順眼，但在之後墜入愛河。



裴賢聖飾演的「白馬帥」是高斯電子的競爭對手「Power集團」的繼承人，為了脫離父親獨立，成為高斯電子的新進職員；姜旻兒飾演行銷三部的職員「建江美」，嚴格自我管理成為公司第一美女，但喝醉後就會變得相當不受控，與白馬帥有感情線發展。



其他主人物海報：



《高斯電子公司》預計在9月30日首播，於影音串流平台olleh tv和seezn同時公開，並在ENA電視台的金土時段晚間21點播出（每週五、六）。



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