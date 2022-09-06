李世榮＋李昇基《依法相愛吧》開播成績優！導演：「李昇基與角色相似度300％！李世榮也有150％！」

9月5日已開播的KBS2新電視劇《依法相愛吧》同日稍早也舉辦了製作發表會，主要演員李昇基、李世榮、金南熙、金瑟琪、吳東民、張慧珍等也都共同出席現場。

李世榮以前作《衣袖紅鑲邊》廣受觀眾們的喜愛，再推出時裝新作品《依法相愛吧》，李世榮從小演戲至今經驗早已相當豐富，對於電視劇中所想要傳達的訊息、角色、劇中的趣味點，也總是專注盡力做到最好。她表示在拍攝《依法相愛吧》時參雜了一點點大家沒見過的真實李世榮的小習慣以及有點瘋瘋的特質，劇情也相當有趣。



當日導演被問到選角的條件，她表示首先當然是看演技，一定是選演技好的演員，第二條件看的是人性，最重要的是誰能夠表達出人們喜歡的東西，導演還說李昇基與這個角色的相似度應該有300％，聊天的時候感覺懂的東西很多面向，常識豐富。而李世榮雖然說自己本人與角色不一樣，但導演認為也有達到相似度150％，尤其瘋瘋癲癲很可愛的樣子。



而相隔許久再度挑戰浪漫愛情題材的李昇基也表示，前部作品《Mouse窺探》屬於比較特定的題材類型，拍起來比較辛苦，而這次《依法相愛吧》有著療癒喜劇的要素，現場的氣氛也相當愉悅，拍攝的時候沒太多壓力而相當開心進行，李昇基也強調劇本相當優秀，除了主要故事外還有許多密密麻麻的場面，他身為觀眾也會有所期待。



《依法相愛吧》劇情描述檢察官出身的房東金正浩（李昇基飾）與他的新租客四次元律師金宥莉（李世榮飾）的法律羅曼史。9月5日首播第一集就有著全國平均7.1％的收視率起跑點，也是相當不錯的開始。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞