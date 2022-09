朴敏英《月水金火木土》全力變身無所不能的婚姻大師！狂練5種語言、樂器、運動高強度訓練不間斷！

tvN新水木劇《月水金火木土》即將在9月21日首播,劇情描述為奉行自己完美的不婚主義,成為契約婚姻大師的崔尚恩(朴敏英飾)與她的長期客戶「月水金(一三五)先生」以及大明星新客戶「火木土(二四六)先生」,將展開什麼樣的商業戀情?

劇中的朴敏英需飾演這位完美的契約婚姻大師崔尚恩,而這角色的設定是從出生開始就事事完美的人物,她具備生活中所需要的各種資格證書,還有過人的判斷力與處世技巧,完美到無懈可擊的多功人物。需要扮演這個完美人物的朴敏英,同樣也為此付出了相當多的努力,她日前透過書面訪談提到自己對此作品所付出的熱情。



朴敏英曾以《金秘書為何那樣》《她的私生活》《氣象廳的人們》等作品角色中深獲大家喜愛,演活了職場女性的甘苦與情感,與每一部的對手搭檔也總有非常高的CP感,而她認為這次的角色很新鮮又有趣,更覺得「契約婚姻大師」完全可以成為一種職業,而劇中女主角選擇從事這職業的原因,希望觀眾們看了之後也會非常認同。



劇中主角會說五種語言,在藝術與體能上也是完美的能力者,而朴敏英在沒有拍攝行程的時候也進行著各種樂器、運動的訓練,24小時都為了打造崔尚恩這個角色而努力。她坦言進行了各種高強度的練習,各種的語言都希望能說得像母語一樣流暢,也盡可能努力愉快又開心地完成拍攝。



她形容自己的角色與以往不一樣的地方,首先這是一個自我創業的個體戶,另外這角色屬於「Not That Young but Rich and Pretty」,雖不年輕但有財力又美的輕熟女,積極的以自己的能力設計並管理著人生的崔尚恩,引發大家高度好奇。而且這個角色並沒有特定的職場服裝,於是大家可以看到另一種新造型,不受職場限制的時尚朴敏英。而她也提到與兩位男主角高庚杓與金宰永的合作,兩位各有不同吸引人的魅力,也請觀眾們來體會。《月水金火木土》9月21日即將首播。



