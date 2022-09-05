有沒有這麼呆萌～玉澤演上《驚六》宣傳《Blind》傻傻搞不清首播日，自嘲：「我連2PM的歌都覺得難」

玉澤演與河錫辰這對兄弟戲裡燒腦查案，戲外來搞笑XD

在tvN新劇《Blind》扮演親兄弟的河錫辰與玉澤演，週六來到《驚人的星期六》擔任嘉賓宣傳，結果鬧不少笑話，尤其是玉澤演。

開場宣傳時間，主持人Boom問玉澤演《Blind》首播日期為何，玉澤演吞吞吐吐：「9月10……7日嗎哥？」馬上轉頭問河錫辰是不是17日，河錫辰反問：「不是16日嗎？」兩個人搞清楚是16日後，決定寫下來以妨忘記。旁邊李恩智見玉澤演那麼呆萌簡直笑開花。



話說有一就有二，玉澤演的聽寫版首次公開時，眼尖的太妍就發現玉澤演又搞錯首播日！9/16寫成過期的7/16，笑翻所有人！申東燁說：「反而讓人印象更深刻呢！」眾人紛紛贊同，字幕還搞笑寫著「玉傻瓜的計畫」、「新穎刷存在感方式」。



在聽寫前，玉澤演都會特地聲明「就算出了2PM的歌我好像也沒辦法答對」、「我連2PM的歌都覺得很難」，先為自己的成績打個預防針。果不其然，他的聽寫相當弱，和河錫辰一同被封為「阿呆阿瓜」、「傻瓜兄弟」。



這對傻瓜兄弟事蹟還不少，在聽寫Super Junior〈Mr. Simple〉時，兩人分別只寫了一行「否則在這險惡的世界」、「否則在這困住的世界」，由於比宣傳字句還少，瘋狂被吐槽：「是新的電視劇嗎？」「是續集嗎？」玉澤演看著都笑歪，河錫辰倒淡定的說：「當作副標題好像不錯。」



本集《驚人的星期六》就因兩位兄弟的「傻」製造相當多笑點。文末附上「傻瓜兄弟」與李恩智版本的〈在我耳邊的糖果〉舞蹈片段：



也別忘了《Blind》是作為tvN金土劇播出，9月16日（很重要要講三遍）起每週五六首播。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞