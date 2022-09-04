朴真珠獻唱《說出你的願望》OST！劇裡扮音樂劇新人演員，實際上也曾是音樂劇演員

朴真珠歌聲太好聽了，原來是音樂劇演員出身，而這也不是朴真珠第一次唱OST了！

韓劇中的搶眼綠葉朴真珠，近期特別演出了《說出你的願望》扮演臨終的音樂劇新人演員「任世熙」，而獻唱的OST也在本週發布。

《說出你的願望》由池昌旭、秀英與成東鎰主演，其中第5集的音樂劇片段肯定讓許多觀眾印象深刻。劇情裡，朴真珠飾演的任世熙懷抱著音樂劇演員的夢想，朴真珠開口獻唱引發不少觀眾驚呼。



其實，朴真珠畢業於首爾藝術大學表演系，當時的她也有音樂劇的夢想，據綜藝節目《Come Back Home》上學妹李礎熙所說的，朴真珠曾在新生活動上表演知名音樂劇《芝加哥》。從朴真珠的口中可知，她雖然想朝音樂劇發展，不過意外的在戲劇上更快創造了自己的一片天，2011年以電影《陽光姐妹淘》出道後小有名氣，接著就因電視劇《嫉妒的化身》一砲而紅，後續參與《當你沉睡時》、《雖然是精神病但沒關係》、《那年，我們的夏天》等作品總有突出的表現。

▼朴真珠在《雖然是精神病但沒關係》飾演劉丞梓



真正讓大眾聽見朴真珠的好歌喉，是2016年她上了歌唱節目《蒙面歌王》以「雨衣少女」名號闖天下。然而，朴真珠的好歌喉在演藝圈內早就受到青睞，2012年演出電視劇《求婚大作戰》及電影《兩個月亮》都獻唱過OST，如今於《說出你的願望》也高歌一曲。

▼《求婚大作戰》朴真珠演唱OST〈那天以後〉



▼《說出你的願望》朴真珠演唱OST〈明天〉



順帶一提，在《說出你的願望》劇裡除了朴真珠，另外兩位演出音樂劇的演員實際上也是音樂劇演員。飾演一線音樂劇演員的表奎泰為閔佑赫，和劇中一樣是偶像出身，現實最新的音樂劇作品是《愛的迫降》，飾演男主角李正赫。飾演任世熙男友的演員則是金南浩，最新的音樂劇作品是《明天的大海》，平時也參與不少電視劇演出。

▼閔佑赫《愛的迫降》海報



▼金南浩與朴真珠合照



▼最後附上《說出你的願望》相關片段（想看更完整的就得看正片了）及幕後花絮，幕後花絮可見所有演員是相當認真一遍又一遍彩排音樂劇的呢！



朴真珠近日的作品相當豐富，如wavve原創劇《危機的X》、電影《政客誠實中2》，以及綜藝節目《玩什麼好呢？》，先前演出的音樂劇電影《英雄》也有望在今年上映，喜歡朴真珠的觀眾可別錯過這些啦！如果喜歡她的歌聲，也不妨單曲循環起上述她所唱的OST，或是她在《蒙面歌王》、《玩什麼好呢？》等節目的表演。

*延伸閱讀：





草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞