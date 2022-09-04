朴真珠献唱《说出你的愿望》OST！剧里扮音乐剧新人演员，实际上也曾是音乐剧演员

朴真珠歌声太好听了，原来是音乐剧演员出身，而这也不是朴真珠第一次唱OST了！

韩剧中的抢眼绿叶朴真珠，近期特别演出了《说出你的愿望》扮演临终的音乐剧新人演员「任世熙」，而献唱的OST也在本周发布。

《说出你的愿望》由池昌旭、秀英与成东镒主演，其中第5集的音乐剧片段肯定让许多观众印象深刻。剧情里，朴真珠饰演的任世熙怀抱著音乐剧演员的梦想，朴真珠开口献唱引发不少观众惊呼。



其实，朴真珠毕业於首尔艺术大学表演系，当时的她也有音乐剧的梦想，据综艺节目《Come Back Home》上学妹李础熙所说的，朴真珠曾在新生活动上表演知名音乐剧《芝加哥》。从朴真珠的口中可知，她虽然想朝音乐剧发展，不过意外的在戏剧上更快创造了自己的一片天，2011年以电影《阳光姐妹淘》出道后小有名气，接著就因电视剧《嫉妒的化身》一炮而红，后续参与《当你沉睡时》、《虽然是精神病但没关系》、《那年，我们的夏天》等作品总有突出的表现。

▼朴真珠在《虽然是精神病但没关系》饰演刘丞梓



真正让大众听见朴真珠的好歌喉，是2016年她上了歌唱节目《蒙面歌王》以「雨衣少女」名号闯天下。然而，朴真珠的好歌喉在演艺圈内早就受到青睐，2012年演出电视剧《求婚大作战》及电影《两个月亮》都献唱过OST，如今於《说出你的愿望》也高歌一曲。

▼《求婚大作战》朴真珠演唱OST〈那天以后〉



▼《说出你的愿望》朴真珠演唱OST〈明天〉



顺带一提，在《说出你的愿望》剧里除了朴真珠，另外两位演出音乐剧的演员实际上也是音乐剧演员。饰演一线音乐剧演员的表奎泰为闵佑赫，和剧中一样是偶像出身，现实最新的音乐剧作品是《爱的迫降》，饰演男主角李正赫。饰演任世熙男友的演员则是金南浩，最新的音乐剧作品是《明天的大海》，平时也参与不少电视剧演出。

▼闵佑赫《爱的迫降》海报



▼金南浩与朴真珠合照



▼最后附上《说出你的愿望》相关片段（想看更完整的就得看正片了）及幕后花絮，幕后花絮可见所有演员是相当认真一遍又一遍彩排音乐剧的呢！



朴真珠近日的作品相当丰富，如wavve原创剧《危机的X》、电影《政客诚实中2》，以及综艺节目《玩什么好呢？》，先前演出的音乐剧电影《英雄》也有望在今年上映，喜欢朴真珠的观众可别错过这些啦！如果喜欢她的歌声，也不妨单曲循环起上述她所唱的OST，或是她在《蒙面歌王》、《玩什么好呢？》等节目的表演。

*延伸阅读：





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