【分集劇情】《小女子》首播獲好評！三姐妹失去庇護、四面楚歌，神秘巨款的出現究竟是福是禍？

tvN新劇《小女子》改編自美國小說家Louisa May Alcott的作品《小婦人》，講述貧窮但感情融洽的三姊妹，在韓國最有錢有勢的家門以各自的方式面對的故事，由執導《黑道律師文森佐》的導演金熙元和撰寫《分手的決心》的編劇鄭瑞景合作打造。

*以下內容包含《小女子》第1集關鍵劇情！



失去庇護的三姐妹

吳家因為一家之主被騙而陷入貧窮，妻子靠餐廳工作領取微薄薪水，好在三姐妹感情非常牢固。 大姐吳仁珠（金高銀 飾）儘管自己過生日時買不起蛋糕、只有白煮蛋擺上桌，卻願意傾盡所有讓小妹吳仁惠（朴持厚 時）參加遠赴歐洲的修學旅行，二姐吳仁京（南志鉉 飾）也對此毫無怨言。



然而母親動了歪心，半夜悄悄帶著錢和行李飛去菲律賓跟丈夫團聚，打算一去不回、放棄身為母親的責任。 大姐和二姐氣憤不已，仍堅持再次為小妹的旅行籌款，不惜低聲下氣向上司預支薪水、求助於高傲的親戚。

仁惠把姐姐們的難處看在眼裡，逐漸覺得喘不過氣。 仁惠有著過人的繪畫天賦、希望靠自己能力賺錢，但大姐十分反對，認為這樣只會被人當做乞丐，而個中滋味她早已嘗夠。



同為被排擠者

仁珠預支薪水無果，本就被同事排擠的她再次成為大家的笑料。 公司裡唯一跟她聊天的是另一位被排擠的同事陳花英（秋瓷炫 飾），花英父親去世時全公司只有仁珠來吊唁，不忘情誼的她對仁珠伸出援手，還帶她去高級餐廳假扮有錢人，幫她實現嫁給真正有錢人的願望。



花英表示她做的會計管理程式會讓討厭的同事們失業、她們則變成有錢人，去歐洲出差後卻杳無音訊。 仁珠按照約定去她家幫忙餵魚，發現她窄小的家裡堆滿未開封的高級衣物，花英已在衣櫃中上吊自盡。



酒精依賴症

仁京是正義感和同理心很強的新聞記者，在挖掘朴宰相律師（嚴基俊 飾）背景時發現他曾在儲蓄銀行詐騙案中為銀行辯護，詭異的是只有他負責的4位原告全部自殺。 仁京在記者會上公開質問，事後反而被朴宰相指出在辦公時間飲酒，令公司形象受損。 仁京承認自己有酒精依賴症，被停職一個月。



天降鉅款

崔道日（魏嘏雋 飾）是從倫敦過來的合作方，在一眾同事中偏偏選擇和仁珠合作。 仁珠後來才知道原因：花英挪用了公司700億秘密資金，需要仁珠幫忙尋回。



花英生前把瑜伽館的會員資格轉給了仁珠，仁珠打開儲物櫃發現裡面竟有滿滿一大包現金。 花英留下字條表示錢是留給仁珠，自己沒能成功從底層翻身、讓仁珠實現和妹妹們一起住在好房子裡的心願，仁珠悲傷不已、泣不成聲。



首集公開後獲得一致好評：「超出期待，好像電影一般」、「節奏剛剛好，三姐妹的人設都很立體」、「畫面色調美感超讚的」、「秋瓷炫的角色好神秘」、「仁珠為什麼要在看不懂的文件上簽名啊！」、「故事非常有趣，等不及看第二集了」。

下集預告裡，公司藉助仁珠尋找700億和秘密資金賬本，仁京則聯繫了4年前向她爆料的線人。 上司說申理事專門喜歡穿便宜貨的女人，道日認為這一切都是申理事的計劃。仁珠逐漸感到困惑：「姐姐，你究竟是誰？」 第二集有宋仲基客串，太期待今晚的更新啦！



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