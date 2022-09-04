【分集剧情】《小女子》首播获好评！三姐妹失去庇护、四面楚歌，神秘巨款的出现究竟是福是祸？

tvN新剧《小女子》改编自美国小说家Louisa May Alcott的作品《小妇人》，讲述贫穷但感情融洽的三姊妹，在韩国最有钱有势的家门以各自的方式面对的故事，由执导《黑道律师文森佐》的导演金熙元和撰写《分手的决心》的编剧郑瑞景合作打造。

*以下内容包含《小女子》第1集关键剧情！



失去庇护的三姐妹

吴家因为一家之主被骗而陷入贫穷，妻子靠餐厅工作领取微薄薪水，好在三姐妹感情非常牢固。 大姐吴仁珠（金高银 饰）尽管自己过生日时买不起蛋糕、只有白煮蛋摆上桌，却愿意倾尽所有让小妹吴仁惠（朴持厚 时）参加远赴欧洲的修学旅行，二姐吴仁京（南志铉 饰）也对此毫无怨言。



然而母亲动了歪心，半夜悄悄带著钱和行李飞去菲律宾跟丈夫团聚，打算一去不回、放弃身为母亲的责任。 大姐和二姐气愤不已，仍坚持再次为小妹的旅行筹款，不惜低声下气向上司预支薪水、求助於高傲的亲戚。

仁惠把姐姐们的难处看在眼里，逐渐觉得喘不过气。 仁惠有著过人的绘画天赋、希望靠自己能力赚钱，但大姐十分反对，认为这样只会被人当做乞丐，而个中滋味她早已尝够。



同为被排挤者

仁珠预支薪水无果，本就被同事排挤的她再次成为大家的笑料。 公司里唯一跟她聊天的是另一位被排挤的同事陈花英（秋瓷炫 饰），花英父亲去世时全公司只有仁珠来吊唁，不忘情谊的她对仁珠伸出援手，还带她去高级餐厅假扮有钱人，帮她实现嫁给真正有钱人的愿望。



花英表示她做的会计管理程式会让讨厌的同事们失业、她们则变成有钱人，去欧洲出差后却杳无音讯。 仁珠按照约定去她家帮忙喂鱼，发现她窄小的家里堆满未开封的高级衣物，花英已在衣柜中上吊自尽。



酒精依赖症

仁京是正义感和同理心很强的新闻记者，在挖掘朴宰相律师（严基俊 饰）背景时发现他曾在储蓄银行诈骗案中为银行辩护，诡异的是只有他负责的4位原告全部自杀。 仁京在记者会上公开质问，事后反而被朴宰相指出在办公时间饮酒，令公司形象受损。 仁京承认自己有酒精依赖症，被停职一个月。



天降巨款

崔道日（魏嘏隽 饰）是从伦敦过来的合作方，在一众同事中偏偏选择和仁珠合作。 仁珠后来才知道原因：花英挪用了公司700亿秘密资金，需要仁珠帮忙寻回。



花英生前把瑜伽馆的会员资格转给了仁珠，仁珠打开储物柜发现里面竟有满满一大包现金。 花英留下字条表示钱是留给仁珠，自己没能成功从底层翻身、让仁珠实现和妹妹们一起住在好房子里的心愿，仁珠悲伤不已、泣不成声。



首集公开后获得一致好评：「超出期待，好像电影一般」、「节奏刚刚好，三姐妹的人设都很立体」、「画面色调美感超赞的」、「秋瓷炫的角色好神秘」、「仁珠为什么要在看不懂的文件上签名啊！」、「故事非常有趣，等不及看第二集了」。

下集预告里，公司藉助仁珠寻找700亿和秘密资金账本，仁京则联系了4年前向她爆料的线人。 上司说申理事专门喜欢穿便宜货的女人，道日认为这一切都是申理事的计划。仁珠逐渐感到困惑：「姐姐，你究竟是谁？」 第二集有宋仲基客串，太期待今晚的更新啦！



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