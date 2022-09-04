8年和15年偶像對公司的態度反差！Hoshi流淚感慨「好愛公司」，Key現實暴擊「公司是哪門子家人」

近日SHINee成員Key做客李泳知的網路綜藝《雖然沒準備什麼菜》，搞笑金句頻出，其中一段關於公司的見解讓人不禁想起SEVENTEEN成員Hoshi在同檔節目裡的發言，可謂鮮明對比。

Hoshi今年7月做客《雖然沒準備什麼菜》，因為是飲酒放送的概念，而他本人酒量只有一瓶半，所以到了節目後半程基本都是暈乎乎狀態，也說了不少毫無防備的真心話。 Hoshi聊到SEVENTEEN成員不僅是家人，更是可以一直在一起的人生朋友。

說到公司，Hoshi的情緒越來越激動：「我真的很愛我們公司~」



Key來做客時則對同一話題異常冷靜：「我很喜歡我們公司。」



Hoshi回憶和公司一起走過的點點滴滴，感慨萬千：「公司從我們什麼都不是的時候開始，給了我們太多支持......」眼看就要哭出來。



Key仍然冷靜：「只是相輔相成的關係。」



Hoshi掩面哭泣：「我真的很愛我們公司。 我們公司也是......」已經哽咽到說不下去。



Key用看透世事的語氣笑著說：「什麼『公司是家人』啊？ 完全胡說八道。」



韓網友：「只是性格差異吧kkkk」、「Key真是徹徹底底的T（思考型），Hoshi則是超級無敵F（情感型）kkk」、「交叉剪輯絕了，看了好幾遍kkk」、「也有大型和小型企劃社的區別吧」、「Hoshi真的好單純好可愛啊」、「Hoshi其實是SHINee粉絲」、「 Hoshi真的很愛公司，粉絲和公司爭吵時他都拜託大家不要太討厭公司kkk」、「Key真的好好笑kkk因為坦誠反而讓人喜歡」。



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