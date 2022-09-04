《想見你》許光漢熱唱韓文鬼怪OST《Beautiful》網友：「又標準又好聽」、「歡迎來韓國發展！」

一開口就讓人起雞皮疙瘩的好聽～，演員歌手兩不誤啊！（大拇指）

透過熱門台劇《想見你》而爆紅的許光漢，在韓國播出後引發一陣熱潮，近日則是特別跑到首爾舉辦見面會，還特別獻唱了韓劇《鬼怪》的經典 OST《Beautiful》，美聲加優秀的發音也讓網友們相當驚嘆。

▼上廣播電台時的上班路照

▼許光漢粉絲見面會上獻唱《Beautiful》，讓粉絲們超感動～。

唱得太陶醉，一時忘了看提詞機反應也是非常可愛。XD

韓網友反應：「好好聽喔，OPPA～」、「我都不知道他那麼會唱歌，太厲害了」、「發音很不錯，重點是很好聽！」、「聽說他當演員之前，有參加過歌唱比賽」、「太有誠意了吧，這發音感覺有認真練過」、「真的又標準又好聽」、「歡迎來韓國發展！務必」、「雖然能感覺到他的緊張，但表現得很出色」、「這首歌很難唱，他真的很厲害」

▼當然，自己主演的電視劇主題曲也唱了～

大家覺得如何呢？

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