讓網友們直呼「WEBTOON我愛你」的BL神作來了！《語意錯誤》漫畫版正式上線，重溫主角們從冤家到情人的過程

小編的順序是這樣：WEBTOON重溫一次，電視劇再看一遍，緊接著電影版上映。

被譽為「南韓現象級BL劇天花板」的《語意錯誤》，改編自J.Soori在2018年於電子書平台「RIDIBOOKS」所連載的同名網路小說。描述資工系大三生秋尚宇（朴宰燦 飾），遇上視覺設計系大四生張宰英（朴栖含 飾）。如冤家般的兩人，陰錯陽差一起製作手遊，並逐漸萌生情愫的青春校園羅曼史。

本月（9月）8日，可以於臺灣影院看到《語意錯誤電影版》。以電視劇為基礎，追加原本沒有公開過的內容，令粉絲們更加期待。透過更大的銀幕，感受角色們之間更多的情愫。讓我們一起呼朋引伴，進場感受「朴朴CP」的魅力吧！



在電影正式上映前，Line Webtoon公開《語意錯誤》漫畫版，讓粉絲們又驚又喜。目前已公開第1話及第2話，之後會在每週五更新。看過電視劇的劇迷們不妨再通過漫畫重溫一次內容，沒看過電視劇的漫迷們則可以再回頭看看電視劇。待電影正式上映後，再一起去戲院報到！（笑）

Webtoon也與電影代理商合作抽票活動，只要在第1話和第2話按「愛心」就好了，趕快去完成任務！

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