《想见你》许光汉热唱韩文鬼怪OST《Beautiful》网友：「又标准又好听」、「欢迎来韩国发展！」

一开口就让人起鸡皮疙瘩的好听～，演员歌手两不误啊！（大拇指）

透过热门台剧《想见你》而爆红的许光汉，在韩国播出后引发一阵热潮，近日则是特别跑到首尔举办见面会，还特别献唱了韩剧《鬼怪》的经典 OST《Beautiful》，美声加优秀的发音也让网友们相当惊叹。

▼上广播电台时的上班路照

▼许光汉粉丝见面会上献唱《Beautiful》，让粉丝们超感动～。

唱得太陶醉，一时忘了看提词机反应也是非常可爱。XD

韩网友反应：「好好听喔，OPPA～」、「我都不知道他那么会唱歌，太厉害了」、「发音很不错，重点是很好听！」、「听说他当演员之前，有参加过歌唱比赛」、「太有诚意了吧，这发音感觉有认真练过」、「真的又标准又好听」、「欢迎来韩国发展！务必」、「虽然能感觉到他的紧张，但表现得很出色」、「这首歌很难唱，他真的很厉害」

▼当然，自己主演的电视剧主题曲也唱了～

大家觉得如何呢？

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