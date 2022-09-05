若是翻拍《非常律師禹英禑》的話，美日反應大不同

《非常律師禹英禑》被翻拍的話，是否也能造就收視神話？？
前不久剛剛落幕的《非常律師禹英禑》稱得上是2022年韓劇裡的最大一匹黑馬，不僅讓主演陣容名利雙收，更為ENA電視台狂賺1500億（韓幣）。 前不久就有韓媒報道了美國有意向翻拍該劇的消息。
JTBC娛樂新聞引用電視劇相關人士的話表示：「已經有國外公司聯繫我們希望買下翻拍權，其中美國公司最為積極。 」 周元和文彩元主演的電視劇《Good Doctor》就曾被翻拍成美版，主角就是一名患有自閉症的醫生，共5季，在ABC頻道播出，曾一度創下全美收視率第一記錄，所以美國方面對翻拍一事態度更為積極。
與此同時，韓媒還報導了日本國內的反應，雖然還未有日本想要翻拍的消息傳出，但日本網友們率先給出了反對意見，雅虎網上有不少人留言，誇讚主演們演技好之外反對翻拍，而他們反對翻拍的最大理由就是認為沒有哪位演員可以超越朴恩斌詮釋好「禹英禑」。
其實早前引爆熱議的《梨泰院CLASS》就被翻拍成了《六本木CLASS》，在當地完全沒有掀起任何波浪，收視率一直都很低迷。
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