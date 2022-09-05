推翻3年前的自己！继《新西游记7》后再次出现的话题，曹圭贤：「现在看到侄子们，确实是性恶论」XD

那个大喊「这孩子能有什么罪啊！」的曹圭贤不见了！（大笑）

《肩膀舞要跳到什么时候啊》第2季――《看我的肩膀，都要脱臼了》，於2日公开第1集，嘉宾为大家都很熟悉的宋旻浩。这是一档让客人坐下，然后主持人曹圭贤、殷志源开始斗嘴、令人心酸的脱口秀。





美酒和美食当前，三位彼此都相当熟悉的艺人开始聊天。殷志源表示：「不是有句话吗，要小心单方面对你好的人。」两位弟弟表示赞同，殷志源又说：「所以我一直对你（指曹圭贤）不好啊～」嗯？这么突然？





曹圭贤反问：「所以是故意对我不好的吗？」殷志源解释：「是不需要对你好，人性本恶嘛～」曹圭贤不满：「看到我的侄子后也是（这么认为嘛）？」





罗PD在旁边忍住笑，这是继《新西游记7》后再次出现的「性善论」V.S「性恶论」XD过了片刻，曹圭贤表示：「但是（现在）看到孩子们…」





「…确实是性恶论没错」，引发爆笑。3年后推翻3年前的自己，当时大喊「这孩子有什么罪啊」的曹圭贤已经消失的无影无踪了XD



回顾：《新西游记7》为了支持「性善论」…曹圭贤突然公开侄子照片：「这孩子能有什么罪啊！」

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