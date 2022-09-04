让网友们直呼「WEBTOON我爱你」的BL神作来了！《语意错误》漫画版正式上线，重温主角们从冤家到情人的过程

小编的顺序是这样：WEBTOON重温一次，电视剧再看一遍，紧接著电影版上映。

被誉为「南韩现象级BL剧天花板」的《语意错误》，改编自J.Soori在2018年於电子书平台「RIDIBOOKS」所连载的同名网路小说。描述资工系大三生秋尚宇（朴宰灿 饰），遇上视觉设计系大四生张宰英（朴栖含 饰）。如冤家般的两人，阴错阳差一起制作手游，并逐渐萌生情愫的青春校园罗曼史。

本月（9月）8日，可以於台湾影院看到《语意错误电影版》。以电视剧为基础，追加原本没有公开过的内容，令粉丝们更加期待。透过更大的银幕，感受角色们之间更多的情愫。让我们一起呼朋引伴，进场感受「朴朴CP」的魅力吧！



在电影正式上映前，Line Webtoon公开《语意错误》漫画版，让粉丝们又惊又喜。目前已公开第1话及第2话，之后会在每周五更新。看过电视剧的剧迷们不妨再通过漫画重温一次内容，没看过电视剧的漫迷们则可以再回头看看电视剧。待电影正式上映后，再一起去戏院报到！（笑）

Webtoon也与电影代理商合作抽票活动，只要在第1话和第2话按「爱心」就好了，赶快去完成任务！

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