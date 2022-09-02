BTS防彈少年團兵役特例輿論調查結果公開：過半數讚成，反對者集中於「20代男性」

依韓國兵役法規定，防彈少年團中最年長成員必須在今年內入伍服役，但是否應免除兵役的話題一直爭論不斷，為此於近日進行了初步輿論調查。

KBC光州廣播和UPI新聞委託輿論調查專業機構Next Research於本月1日進行調查，樣本為18歲以上韓國成年男女800人。 結果顯示，贊成防彈少年團適用兵役特例的比例為57.7%，顯著高於反對比例39.8%。



其中「非常讚成」的比例為35.3%，「非常反對」比例為27.5%，「基本讚成」和「基本反對」各佔22.4%和12.3%。

以性別來看，女性讚成的比例（62.5%）顯著高於男性（54.8%），尤其20代以下女性受訪者中高達66.3%表示讚成，是反對者的兩倍（26.3%）。 而20代以下男性受訪者則完全相反，只有33.9%讚成，多達63.9%表示反對。

同時，對於「不免除兵役但推遲入伍」的方案，贊成者比例（57.4%）也顯著高於反對者（39.1%）



此外，調查還詢問了不限定於防彈少年團，對於宣揚國家實力做出重大貢獻的大眾文化藝術者是否應該和藝術、體育等方面的傑出人士一樣適用兵役特例，結果也是過半數58.6%表示贊成，反對者只佔37.6%。

不過，韓網友對此有不同見解：「這調查可信嗎，至少網上都是反對的人更多吧」、「身邊的人都認為他們應該服兵役」、「都說過多少次會去服兵役了，還要專門開個記者會才行嗎？」 、「放過防彈吧，就讓他們安安靜靜服兵役一年半，回來後還能重新活動」、「現在又不像從前要兩三年，結伴入伍快去快回吧」。

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