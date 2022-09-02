《非常律師禹英禑》官方周邊來啦！線上集資首日破3000%，9大商品含鯨魚抱枕&英禑眼罩&自閉設計師插畫水杯

想GET英禑同款睡眠眼罩、可愛鯨魚抱枕的朋友，可以關注起來啦！

ENA電視台《非常律師禹英禑》播出以來備受好評，就連英禑身邊物品如背包、鯨魚鑰匙圈等等也成為熱銷爆款。 近日韓國最大群眾集資平台Wadiz公開了為這部劇製作的官方紀念周邊，8月31日上線後僅一天就突破了目標金額的3000%，是的沒有多打一個零！



官方周邊一共有9種，首先是長達70cm的抹香鯨抱枕，有著圓鼓鼓的額頭和毛茸茸的身體，抱起來一定非常療愈：



每一集開頭都是英禑戴著繡有自己名字的眼罩醒來，這次周邊也出了同款，還原度超高：



裝飾有亞克力鯨魚的中性筆，筆身印著《非常律師禹英禑》標題LOGO：



附有橡皮筋和貼紙的日記本。 貼紙包含英禑自我介紹時說的一串名詞，Netflix翻譯為「石榴石」等等，但原本的韓文台詞是「大雁、番茄、瑞士、印度人、流星」，此外還有幸福麵條和幸運面條、汪洋律所名片。日記本內頁有很多劇中場景，例如漂浮在漢江上空的鯨魚、英禑最愛吃的海苔飯卷等等。



立體縫製的鯨魚玩偶鑰匙圈，長12cm、寬和高皆為8cm（很大一隻！）。雖然現在的樣品圖裡還沒有，將來的成品尾巴上也會貼著劇名LOGO：



一共6種的徽章胸針，圖案構成與日記本貼紙類似，全部採用立體刺繡。看似低調，但有追劇的同好一眼就能認出！



彩膠唱片是可愛的baby blue，包裝封面和內裡都是熟悉的海報，收錄9首OST及歌詞本：



OST樂譜集包含3首代表性曲目，封面是可愛的海豚插畫：



最後還有與致力於自閉人士更生的社會企業合作的周邊：由自閉設計師繪製插圖的隨行杯，畫中英禑在鯨魚環繞下暢遊彩色大海，看起來超幸福~



從抱枕到樂譜全套的早鳥價是18萬9千韓元，只要前6種的話是12萬5千韓元，此外還有其他搭配可選，感興趣的朋友可以到集資頁面參考！這次集資還剩24天可慢慢考慮，出貨時間則是預定在11月20日之後。

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