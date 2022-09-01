贈票：完美的日常，出現怦然心動的錯誤——《語意錯誤電影版》台灣場交換券

千呼萬喚～南韓現象級BL劇天花板登上大銀幕！同名人氣小說改編，陸續推出網漫、動畫、真人版網劇引爆超人氣！由朴宰燦、朴栖含主演的《語意錯誤電影版》，KSD現在送出電影交換券給大家，等大家在中秋假期中去感受比盛夏更火熱的青春校園羅曼史！

詳情請參考以下：

送出： 《語意錯誤電影版》台灣場交換券１０張 (送出給5位，每位可得2張)

活動日期：即日起至9月4日

公佈日期：9月5日中午

（會在此頁面公佈！）

請按以下指示參加活動～

(1) 按此 進入「KSD韓星網 Instagram」 如下圖，按紅圈的追蹤 (手機或PC也可以)



(2) 請按此填寫參加表格 😉

*使用iPhone APP瀏覽本頁者，請長按著＂這裡＂來打開參加表格

＊本活動供：KSD台灣用戶參加

＊是次活動的電影券／交換券／獎品／會直接寄給得獎者

故事介紹：資工系大三生秋尚宇（朴宰燦飾演），雖然成績優越並精通程式設計，卻是個沒有存在感的邊緣人。視覺設計系大四生張宰英（朴栖含飾演），則是個擁有模特兒身材與帥氣臉蛋的風雲人物。某次通識課報告上，秋尚宇把豬隊友從組員名單中刪除，連帶害得張宰英遭受延畢。不過，秋尚宇策畫製作的手遊出狀況，原本配合設計的學姐無法繼續合作，沒想到學姐推薦的另一位人選，正是因為「被延畢」而對秋尚宇心懷不滿的張宰英。究竟原則主義的理工男，遇上放蕩不羈的藝術男，個性截然不同的兩人，將會碰撞出什麼樣的火花呢？



本次交換券為「電影門票/交換券」使用規範：

* 電影交換券/門票為非賣品

＊放映時間依上映戲院現場公布為準，逾期作廢，不得折合現金

＊本票券或需加蓋本公司鋼印或印章始生效，盜版本券者，依法究辦

＊片商保留修改及更動此券使用方式之權利，如有更動以戲院現場公布為準

特別鳴謝合作方：采昌國際

圖片：采昌國際提供

注意：

- 韓星網會把得獎者的參加資料交予主辦方 / 片商，以供核對及送出禮品／門票之用。（非得參加者同意，資料不會用於其他用途）

- 上述禮品為非賣品

- 嚴禁透過網路拍賣等，黃牛等向第三人兜售、轉賣，違者如經查獲將依法究辦

- 每人只可以參加一次，重覆參加會被取消資格

- KSD韓星網或合作方保留一切對活動細則更改之權利

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞