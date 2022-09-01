姜泰伍新廣告活用《非常律師禹英禑》台詞：「一定要問嗎？ 我好失落」一人飾5角演技爆棚

姜泰伍出演《非常律師禹英禑》後人氣暴增，不久前被快餐品牌Subway選定為代言人，今日公開了第一支廣告影片，不忘用上「國民失落男」的諧音梗，非常有sense~

廣告中五個角色全部由姜泰伍飾演，首先身穿綠衣的工讀生熱情歡迎顧客：「您好，這裡是subway，請問您要點什麼？」 穿著打扮仿彿李濬浩再現的上班族表示給他之前經常吃的那種就好，工讀生追問究竟是哪一種，上班族回頭時突然畫風驟變、出現朦朧夢幻的濾鏡，聲音顫抖著問：「一定要問才知道嗎？ 如果不問的話，就不能快速點餐了嗎？我好失落。」工讀生笑容凝固XD



上班族的語氣深情又認真，還向工讀生步步靠近，像極了劇中向禹英禑確認心意的場面。而「失落」的韓文讀音「subsub」剛好和Subway呼應，讓人驚呼巧合。

最終上班族點了「賣得最好的」，工讀生表示立即為他準備「意式B.M.T」。 旁邊同樣由姜泰伍飾演的眼鏡仔做筆記：「賣得最好的是意式B.M.T。」



這時一位穿著迷彩服的兵哥登場（*姜泰伍將在9月20日入伍），表示：「服役結束後立即跑過來了！男子漢姜泰伍，就點您推薦的。」 工讀生表示會給他「Subway Club」。



眼鏡仔再次筆記：「大發！推薦的menu就是Subway Club！很簡單耶！」然後鼓起勇氣點餐，兩種全都要。



最後出現了一個穿著帽衫和運動褲的男生，問上班族「我那份呢？」 上班族讓他自己買，帽衫男：「我好失落。」 真的通篇都很有sense耶XD



網友表示姜泰伍的各種魅力在影片中展現得淋漓盡致，而且演技優秀「5個角色各有特點、連聲音都不同」，盛讚是Subway有史以來最棒的廣告，值得頒發年度最佳廣告賞。



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