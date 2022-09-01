赠票：完美的日常，出现怦然心动的错误——《语意错误电影版》台湾场交换券

千呼万唤～南韩现象级BL剧天花板登上大银幕！同名人气小说改编，陆续推出网漫、动画、真人版网剧引爆超人气！由朴宰灿、朴栖含主演的《语意错误电影版》，KSD现在送出电影交换券给大家，等大家在中秋假期中去感受比盛夏更火热的青春校园罗曼史！

详情请参考以下：

送出： 《语意错误电影版》台湾场交换券１０张 (送出给5位，每位可得2张)

活动日期：即日起至9月4日

公布日期：9月5日中午

（会在此页面公布！）

请按以下指示参加活动～

(1) 按此 进入「KSD韩星网 Instagram」 如下图，按红圈的追踪 (手机或PC也可以)



(2) 请按此填写参加表格 😉

*使用iPhone APP浏览本页者，请长按著＂这里＂来打开参加表格

＊本活动供：KSD台湾用户参加

＊是次活动的电影券／交换券／奖品／会直接寄给得奖者

故事介绍：资工系大三生秋尚宇（朴宰灿饰演），虽然成绩优越并精通程式设计，却是个没有存在感的边缘人。视觉设计系大四生张宰英（朴栖含饰演），则是个拥有模特儿身材与帅气脸蛋的风云人物。某次通识课报告上，秋尚宇把猪队友从组员名单中删除，连带害得张宰英遭受延毕。不过，秋尚宇策画制作的手游出状况，原本配合设计的学姐无法继续合作，没想到学姐推荐的另一位人选，正是因为「被延毕」而对秋尚宇心怀不满的张宰英。究竟原则主义的理工男，遇上放荡不羁的艺术男，个性截然不同的两人，将会碰撞出什么样的火花呢？



本次交换券为「电影门票/交换券」使用规范：

* 电影交换券/门票为非卖品

＊放映时间依上映戏院现场公布为准，逾期作废，不得折合现金

＊本票券或需加盖本公司钢印或印章始生效，盗版本券者，依法究办

＊片商保留修改及更动此券使用方式之权利，如有更动以戏院现场公布为准

特别鸣谢合作方：采昌国际

图片：采昌国际提供

注意：

- 韩星网会把得奖者的参加资料交予主办方 / 片商，以供核对及送出礼品／门票之用。（非得参加者同意，资料不会用於其他用途）

- 上述礼品为非卖品

- 严禁透过网路拍卖等，黄牛等向第三人兜售、转卖，违者如经查获将依法究办

- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格

- KSD韩星网或合作方保留一切对活动细则更改之权利

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