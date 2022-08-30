綜藝《高中生爸媽》丈夫狂使喚比自己小13歲的妻子「呀～冰水！沒有湯嗎」讓主持人看到超生氣！

MBN綜藝《高中生爸媽》主要觀察在10多歲經歷結婚、生孩子、育兒的高中媽媽和爸爸的日常生活的真實綜藝。

今晚播出《高中生爸媽2》第13集中，是19歲成爲媽媽的張素熙（장소희）和比自己大13歲的丈夫車尚民（차상민）還有兩個女兒一起的日常生活。



先公開的影片中，車尚民一坐在餐桌前就說：「呀！水！要冰水！」。對此，朴美善一針見血地指責說：「原來在家裡真的是一動不動呢！」車尚民繼續對妻子說：「但是沒有湯嗎？IC 熱死了總得有湯吧？」張素熙：「煮了湯不是會更熱嗎？」車尚民：「但是有湯我才能吃飯啊！你不知道我沒湯不吃飯的嗎？」HAHA 看到這幕也說：「你要是來我家就死定了！」



之後，車尚民光速吃完飯並對妻子說：「呀！我好不容易才吃完，換作是你，你還要吃嗎？」鄭佳恩和印喬鎮也指責車尚民的語氣：「為什麼要這樣說話啊？」



影片一公開，也在韓網引發熱烈討論：「明明有攝影機，卻明目張膽地那樣...」、「真的很適合教育用」、「最佳未婚獎勵項目」、「無條件要在女子高中播出的節目」、「拜託告訴我這是掩的」、「努力開發自己的努力生活吧…」、「孩子們都看著那個更可怕」、「太心痛了」、「取消放送吧... 連成爲父母的準備都沒有，爲什麼要表現出孩子氣」、「不是他人即地獄，而是婚姻即地獄」等等。





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