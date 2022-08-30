突然被遞麥克風也能輕鬆詮釋！朴真珠《驚人的星期六》再唱 IU〈抓住我的手〉，太妍聽了都張大嘴

朴真珠真的太強啦～小編去年就是因她這首翻唱成了歌迷呢～

朴真珠有歌手般的實力已不是新聞，不過她27日來到《驚人的星期六》演唱再次令人為之驚艷。

朴真珠去年4月在YouTube上傳了一支簡短的翻唱影片，看起來是即興在保母車上演唱，短短28秒至今吸引了732萬次觀看。翻唱的IU〈抓住我的手〉儼然成為了她的代表作。



同年6月‎她受邀劉在錫主持的節目《Come Back Home》應要求再次演唱〈抓住我的手〉，雖然曾一度飆高音失敗，但二次演唱取得成功。該片段影片目前也達125萬觀看次數。



27日播出的《驚人的星期六》，朴真珠時隔1年多再次公開演唱〈抓住我的手〉，相較之下更穩了，高音輕鬆飆，連太妍都張大嘴表示不可思議！金東炫也一直問：「不是歌手嗎？」



有趣的是，朴真珠的表演完全是突然其來的，本來是答對了題目想上前拿甜點，Boom卻直接遞給她麥克風，申東燁都忍不住吐槽製作組很愛先斬後奏。



▼《驚人的星期六》朴真珠完整演唱片段



朴真珠曾參加過《蒙面歌王》以「雨衣少女」歌聲一鳴驚人，前陣子也參加了《玩什麼好呢》WSG Wannabe企劃被遴選為成員出道。此次《驚六》的演唱，網友也給予「音色真好聽」、「完全融化了」、「唱得太好了」……等正面回饋。

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