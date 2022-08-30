突然被递麦克风也能轻松诠释！朴真珠《惊人的星期六》再唱 IU〈抓住我的手〉，太妍听了都张大嘴

朴真珠真的太强啦～小编去年就是因她这首翻唱成了歌迷呢～

朴真珠有歌手般的实力已不是新闻，不过她27日来到《惊人的星期六》演唱再次令人为之惊艳。

朴真珠去年4月在YouTube上传了一支简短的翻唱影片，看起来是即兴在保母车上演唱，短短28秒至今吸引了732万次观看。翻唱的IU〈抓住我的手〉俨然成为了她的代表作。



同年6月‎她受邀刘在锡主持的节目《Come Back Home》应要求再次演唱〈抓住我的手〉，虽然曾一度飙高音失败，但二次演唱取得成功。该片段影片目前也达125万观看次数。



27日播出的《惊人的星期六》，朴真珠时隔1年多再次公开演唱〈抓住我的手〉，相较之下更稳了，高音轻松飙，连太妍都张大嘴表示不可思议！金东炫也一直问：「不是歌手吗？」



有趣的是，朴真珠的表演完全是突然其来的，本来是答对了题目想上前拿甜点，Boom却直接递给她麦克风，申东烨都忍不住吐槽制作组很爱先斩后奏。



▼《惊人的星期六》朴真珠完整演唱片段



朴真珠曾参加过《蒙面歌王》以「雨衣少女」歌声一鸣惊人，前阵子也参加了《玩什么好呢》WSG Wannabe企划被遴选为成员出道。此次《惊六》的演唱，网友也给予「音色真好听」、「完全融化了」、「唱得太好了」……等正面回馈。

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