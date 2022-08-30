兩個造型都超帥氣！宋仲基新劇《財閥家的小兒子》首版預告照曝光，這次是「西裝＋細框眼鏡」

JTBC新劇《財閥家的小兒子》由宋仲基、李聖旻、申鉉彬主演，改編自山景的同名網路小說。
該劇講述被誣陷私吞資金而被財閥家殺害的尹賢宇，重生後成為殺死自己的財閥家的小兒子，為了侵吞整個財閥家族，一步步成長並報仇的故事。
劇中，宋仲基將一人分飾兩角，飾演忠誠於財閥家「順陽集團」10年以上的「尹賢宇」，被冤枉涉嫌侵吞資金而遭殺害；重生後的成為「順陽家」第三代中最小的兒子「陳道俊」，並計劃進行一連串的復仇。
此前，曾公開過短短幾秒預告，宋仲基以順毛造型亮相，立刻在網路上引發熱烈討論。近日，首波劇照曝光，宋仲基穿著西裝還戴著金色細框眼鏡，看起來非常斯文！兩個角色也以造型做了區分，戴眼鏡似乎是「尹賢宇」，順毛造型則是「陳道俊」。
배우라는게 대단한게 송중기시 전작모습이 1도보이지않아 완벽한 윤현우잖아 pic.twitter.com/1t3fgmP6hR— 재벌집막내아들 오타쿠(@reborn_rich) August 25, 2022
而《財閥家的小兒子》由《她很漂亮》、《W－兩個世界》鄭大胤導演與《成均館緋聞》、《60天，指定倖存者》金泰姬編劇合作打造，預計在11月播出。
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
廣告