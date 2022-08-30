兩個造型都超帥氣！宋仲基新劇《財閥家的小兒子》首版預告照曝光，這次是「西裝＋細框眼鏡」

兩個造型都超帥氣！宋仲基新劇《財閥家的小兒子》首版預告照曝光，這次是「西裝＋細框眼鏡」

韓劇   2022年8月30日   星期二15:24   Yuan  

（封面圖源：JTBC《財閥家的小兒子》截圖、twitter@@reborn_rich）

JTBC新劇《財閥家的小兒子》由宋仲基、李聖旻、申鉉彬主演，改編自山景的同名網路小說。

該劇講述被誣陷私吞資金而被財閥家殺害的尹賢宇，重生後成為殺死自己的財閥家的小兒子，為了侵吞整個財閥家族，一步步成長並報仇的故事。
（圖源：IG@kim_jungnan）

劇中，宋仲基將一人分飾兩角，飾演忠誠於財閥家「順陽集團」10年以上的「尹賢宇」，被冤枉涉嫌侵吞資金而遭殺害；重生後的成為「順陽家」第三代中最小的兒子「陳道俊」，並計劃進行一連串的復仇。
（圖源：HiSTORY D&C））

此前，曾公開過短短幾秒預告，宋仲基以順毛造型亮相，立刻在網路上引發熱烈討論。近日，首波劇照曝光，宋仲基穿著西裝還戴著金色細框眼鏡，看起來非常斯文！兩個角色也以造型做了區分，戴眼鏡似乎是「尹賢宇」，順毛造型則是「陳道俊」。
（圖源：JTBC《財閥家的小兒子》截圖）

而《財閥家的小兒子》由《她很漂亮》、《W－兩個世界》鄭大胤導演與《成均館緋聞》、《60天，指定倖存者》金泰姬編劇合作打造，預計在11月播出。
（圖源：IG@unasentertainment）

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