两个造型都超帅气！宋仲基新剧《财阀家的小儿子》首版预告照曝光，这次是「西装＋细框眼镜」

JTBC新剧《财阀家的小儿子》由宋仲基、李圣旻、申铉彬主演，改编自山景的同名网路小说。
该剧讲述被诬陷私吞资金而被财阀家杀害的尹贤宇，重生后成为杀死自己的财阀家的小儿子，为了侵吞整个财阀家族，一步步成长并报仇的故事。
剧中，宋仲基将一人分饰两角，饰演忠诚於财阀家「顺阳集团」10年以上的「尹贤宇」，被冤枉涉嫌侵吞资金而遭杀害；重生后的成为「顺阳家」第三代中最小的儿子「陈道俊」，并计划进行一连串的复仇。
此前，曾公开过短短几秒预告，宋仲基以顺毛造型亮相，立刻在网路上引发热烈讨论。近日，首波剧照曝光，宋仲基穿著西装还戴著金色细框眼镜，看起来非常斯文！两个角色也以造型做了区分，戴眼镜似乎是「尹贤宇」，顺毛造型则是「陈道俊」。
배우라는게 대단한게 송중기시 전작모습이 1도보이지않아 완벽한 윤현우잖아 pic.twitter.com/1t3fgmP6hR— 재벌집막내아들 오타쿠(@reborn_rich) August 25, 2022
而《财阀家的小儿子》由《她很漂亮》、《W－两个世界》郑大胤导演与《成均馆绯闻》、《60天，指定幸存者》金泰姬编剧合作打造，预计在11月播出。
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