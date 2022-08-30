出道32年的電影演員宋康昊將首度挑戰電視劇演出！演出申言植導演的《三植叔叔》

國民演員宋康昊在奪得坎城最佳男演員獎之後，出道已32年的他將首度轉戰小螢幕，與申言植導演合作演出長度為10集的電視劇作品《三植叔叔》。

《三植叔叔》描述1960年代初期，生活動盪不安的時期，兩個男子三植叔叔以及金山之間的熱切慾望以及好兄弟情誼。「就算處於戰爭之中也必須一日三餐吃好吃滿」懷抱這樣想法的三植叔叔與菁英份子金山，這兩位假想人物之間的愛情與信任，又或者是相互懷疑的故事。



《三植叔叔》這部作品將是國民演員宋康昊的戲劇資歷上的第一部電視劇作品，因此格外受到關注。出道32年的他在大螢幕總是不斷有著精采的表現，也得到許多觀眾們的喜愛，今年更以《嬰兒轉運站》奪得坎城最佳男主角獎，創造了韓國電影史上的嶄新一頁。而隨著戲劇型態以及播放平台的多元化，不僅在韓國，甚至在全球觀眾們都能看見屬於韓國的各種戲劇內容，宋康昊也將首度挑戰電視劇演出。



而申言植導演曾自編自導並參與製作的韓國首部排球運動電影《真的好想贏一場》與宋康昊合作，還有宋康昊的新電影由金知雲導演執導的《蜘蛛網》，也由申言植導演擔任編劇及共同製作，可說是已經與宋康昊多次合作，兩人將再度合作電視劇作品《三植叔叔》意義也相當重大。



製作公司表示這部共有10集的劇集《三植叔叔》，主角將是有著相當多故事的人物，而演技無懈可擊的演員宋康昊也令人期待，希望能呈現給觀眾們以高品質製作出的作品。目前該作品正在討論編審事宜。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞