時隔三年再開線下演唱會！IU演唱會一般預售狀況：有43萬人在線排隊，需等待122小時！

IU 將在9月17、18在首爾奧林匹克主競技場（蠶室奧林匹克主競技場）舉辦演唱會《The Golden Hour：在橙色太陽下》。她也是第一位在這個場地（有69000個座位）舉辦單獨演唱會的韓國女歌手。

演唱會在11日韓國時間晚上8點進行售票，兩天的演唱會票很快就售罄，不過...粉絲們還是不放棄，在線等待取消訂票的人，所以共有43萬人在排隊。網友：「把我的票還給我ㅠㅠㅠㅠ」、「IU 現在也要開卡車巡迴才行了，只有這樣才能看到她」、「就算蠶室360度也能賣光」、「追加週五場？不～就算追加下週五六日也會立刻賣光的」等等。



為防止出現黃牛票，讓真正的粉絲能夠進到現場，所屬社日前也公開處置方針，一旦發現門票是從票務交易網站或個人 SNS 取得，將取消該座位的購買記錄、不得入場，並採取法律措施。如果售票者是 U-ana 五期粉絲俱樂部會員，將會立即開除會籍，並列入黑名單（11日也公布幾位被開除的名單）。



而 IU 原訂2020年就要在奧林匹克主競技場舉行演唱會，但因為疫情關係，在這期間也沒有舉行過線上演唱會，粉絲們肯定都期待超久了吧？希望之後也會有海外場次啦～

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