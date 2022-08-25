[好片推薦]《獵首密令》從第一分鐘緊張到最後！李政宰鄭雨盛的相愛相殺太精采！嚴禁劇透到底誰是「東林」！

[無雷]由演員李政宰首度執導的作品《獵首密令》精采度果然不負眾望，從一開始在國外保護元首的行動，就令觀眾們握緊拳頭跟著緊張。而之後的故事不管是劇中人還是觀眾，心中的共同疑問都是「到底誰是東林？」。而李政宰與鄭雨盛這對多年老友，雖然兩人在訪談時都曾提到「鄭雨盛拒絕這部作品4次」，但不得不說兩人的角色設定仍是相愛相殺，展現出高度默契。

《獵首密令》劇情從一開始就鋪陳了李政宰與鄭雨盛的對立氛圍，兩人分別屬於國家安全部的國內組以及國外組，原本的作業方向就不同，但在行動中都有共同的目標，就是「保護國家元首」。但組織內部的一些秘密作戰消息，似乎不斷外流中，於是部長下令找出署名為「東林」的內鬼。兩組團隊李政宰＋田慧振，對抗著鄭雨盛＋許城泰，截然不同的搜查風格，到底哪一組先找出真相？



當然組織內也處處可見人性的縮影，為了升職求表現，有什麼做不出來，就算是國家安全部，每天接觸真真假假的臥底線人與線索，卻依舊有可看走了眼誤信敵人，於是讓觀眾們跟著一起燒腦。每一個行動的細節都有可能導致失敗，而李政宰與鄭雨盛互相都表現出相當耐人尋味的疑點，所以沒有看到最後，大家一定無法知道「東林」是誰。



片中更有著非常大咖的配角們，包含一句台詞都沒有但鏡頭卻很多的朱智勛，差點沒發現的金南佶，短暫出現的趙宇鎮與朴誠雄，開著北韓戰鬥機帶著重大秘密，吃完泡麵超滿足的黃晸珉，以及講出超冷笑話的李星民，遭到嚴刑拷打的劉在明等等，每一位都超有存在感。據說大家都是情義相挺，排開了原有的行程而參與演出，導演李政宰也曾透露要把這些大卡司放進來，還真的挺傷腦筋的。



《獵首密令》將於8月26日正式在台上映，精彩的槍戰以及街頭飛車追逐戲碼不可少，也將讓人從頭到尾懸著一顆心，緊張的感覺將持續到最後一分鐘，大家別忘了一起來找出誰是「東林」！



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