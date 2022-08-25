【分集劇情】《說出你的願望》暗戀對象竟要跟自己學心肺複甦術，妍珠心花怒放嚇傻僑萊（ep.4）

KBS水木劇《說出你的願望》講述人生陷於痛苦的危險青年在臨終關懷醫院幫人實現願望的故事，第5集醫護和患者們一起見證世熙實現登台演出的心願。

*以下內容包含《說出你的願望》第5集關鍵劇情！



「回到日常」

世熙和精靈團隊、表圭泰一起成功演出原創音樂劇《愛的奇跡》，其間男友也來到現場，兩人因音樂劇相識、卻因病不得不告別舞台，十分感謝今生最後一次同台的機會。 表圭泰對世熙的心動化作了對小情侶的祝福，原本要起訴表圭泰的晚輩也意識到他不是壞人而決定撤訴。

世熙寫信感謝精靈團隊，因為患病前她的日常就是和音樂劇相伴，感謝大家讓她的生活在最後一刻回到日常。 僑萊難以接受身邊的人再次突然離開，妍珠安慰他說大家也很難過，只是逐漸熟悉而已。



心肺復甦術

楊醫生建議僑萊學一學基本的醫療技能，僑萊於是找到妍珠，拜託她教學心肺復甦術。 妍珠十分無語：為什麼偏要跟我學，兩個年輕人嘴對嘴是要怎樣？ 同時又因為暗戀僑萊而感到竊喜，稱讚他的藉口很有創意XD



泰植的秘密

僑萊看到世熙家人塞給泰植一個厚厚的信封，泰植轉頭把裝滿現金大鈔的信封放進裝著金塊的盒子裡。 第二天僑萊又目睹泰植和黑道爭執，發現他腿傷早已痊癒，質疑他利用患者籌錢交給流氓，但泰植沒有做任何解釋。



下集預告裡出現一個葬禮，瑞珍流淚看著和亨俊的合照，說他的願望是報仇。 僑萊問妍珠人生的樂趣是什麼，妍珠心動地說：「出現了會好奇徐妍珠人生樂趣是什麼的人。」 泰植看著自己和小孩的舊照片陷入沉思：「我應該告訴他嗎？ 其實第一次見面的時候，我就已經認出他了。」 僑萊終於潛入神秘的403號病房，哪裡究竟藏著什麼秘密呢？《說出你的願望》香港由黃Viu煲劇平臺更新，臺灣由遠傳friDay影音獨家跟播。



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