「懵智孝」宋智孝與所屬社合約將在10月到期！雙方經過深入討論，決定不再續約～

今日（25日），根據韓媒 스포츠서 報導：「宋智孝和現經紀公司 Creative group ING 的專屬合約將於10月到期。」

宋智孝在2019年成立的 Creative group ING 初期開始就一直在一起。在此後的3年裡，雙方經過深入討論，決定不再續約。雖然有所屬公司轉會、設立1人企劃公司等多種選擇，但是暫時計劃單獨活動。



另外，宋智孝在2001年以《KIKI》雜誌封面作為模特兒正式出道。2003年的電影《女高怪談3：狐狸階梯》開始走上演員之路，之後陸續出演電視劇《宮》、《朱蒙》、《急診男女》、《前女友俱樂部》、《我們，愛過嗎》、《來魔女食堂吧》，電影《霜花店》、《闇黑新世界》、《詭妹》等，積累紮實的作品。同時固定出演綜藝《Running Man》，以灑脫又呆萌的魅力，受到許多觀眾的喜愛。



宋智孝去年出演《來魔女食堂吧》，劇中她飾演魔女食堂社長「趙熙羅」，與鄭珍（南志鉉 飾）、李吉勇（蔡鍾協 飾）之間的羈絆，也成為了故事的一大看點。只有短短的8集，也讓不少觀眾敲碗第二季！希望智孝歐膩繼續走花路啦～



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