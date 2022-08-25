[好片推荐]《猎首密令》从第一分钟紧张到最后！李政宰郑雨盛的相爱相杀太精采！严禁剧透到底谁是「东林」！

[无雷]由演员李政宰首度执导的作品《猎首密令》精采度果然不负众望，从一开始在国外保护元首的行动，就令观众们握紧拳头跟著紧张。而之后的故事不管是剧中人还是观众，心中的共同疑问都是「到底谁是东林？」。而李政宰与郑雨盛这对多年老友，虽然两人在访谈时都曾提到「郑雨盛拒绝这部作品4次」，但不得不说两人的角色设定仍是相爱相杀，展现出高度默契。

《猎首密令》剧情从一开始就铺陈了李政宰与郑雨盛的对立氛围，两人分别属於国家安全部的国内组以及国外组，原本的作业方向就不同，但在行动中都有共同的目标，就是「保护国家元首」。但组织内部的一些秘密作战消息，似乎不断外流中，於是部长下令找出署名为「东林」的内鬼。两组团队李政宰＋田慧振，对抗著郑雨盛＋许城泰，截然不同的搜查风格，到底哪一组先找出真相？



当然组织内也处处可见人性的缩影，为了升职求表现，有什么做不出来，就算是国家安全部，每天接触真真假假的卧底线人与线索，却依旧有可看走了眼误信敌人，於是让观众们跟著一起烧脑。每一个行动的细节都有可能导致失败，而李政宰与郑雨盛互相都表现出相当耐人寻味的疑点，所以没有看到最后，大家一定无法知道「东林」是谁。



片中更有著非常大咖的配角们，包含一句台词都没有但镜头却很多的朱智勋，差点没发现的金南佶，短暂出现的赵宇镇与朴诚雄，开著北韩战斗机带著重大秘密，吃完泡面超满足的黄晸珉，以及讲出超冷笑话的李星民，遭到严刑拷打的刘在明等等，每一位都超有存在感。据说大家都是情义相挺，排开了原有的行程而参与演出，导演李政宰也曾透露要把这些大卡司放进来，还真的挺伤脑筋的。



《猎首密令》将於8月26日正式在台上映，精彩的枪战以及街头飞车追逐戏码不可少，也将让人从头到尾悬著一颗心，紧张的感觉将持续到最后一分钟，大家别忘了一起来找出谁是「东林」！



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