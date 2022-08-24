高顏值組合MBC新劇《朝鮮律師》將由禹棹奐＋苞娜＋車學沇N共同演出

退伍後的禹棹奐終於要推出新作啦〜MBC新劇《朝鮮律師》包含了禹棹奐，今日公開還包含了《二十五．二十一》的苞娜（金知妍）以及《Bad and Crazy》的車學沇聯手演出。

MBC的新電視劇《朝鮮律師》是一部歷史劇，描述父母在審判中喪命而想要對此復仇的律師故事，雖然這位律師一開始的目的是復仇，但卻也在這樣的過程中經歷各式事件而逐漸成長為一位真心為百姓服務的真正律師。本劇也確定將由禹棹奐、苞娜以及車學沇共同演出。



擁有強烈的眼神以及沉穩的演技實力，以《救救我》《The King：永遠的君主》受到觀眾們喜愛的禹棹奐，在新劇《朝鮮律師》中將飾演主角律師姜翰秀，預計將再度散發他的魔性魅力。



而以《二十五．二十一》中的直率演出而大受觀眾喜愛的苞娜，則將飾演劇中真心憂國憂民的公主李妍珠一角，她隱藏了自己真實的身份並面對著無法實現的愛情，是位悲劇性的女子。車學沇則是演出朝鮮最高名門世家出身的漢城府判官劉至善，是一位努力追求公正審判剛正不阿的人物，常因理想與現實間的鴻溝而感到無力，認為自己懷抱著無法實現的夢想。



新劇《朝鮮律師》三位主角正投入拍攝中。

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